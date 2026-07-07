Сын Плющенко назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом на планете Земля

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира по футболу: его команда уступила Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала турнира в США, Канаде и Мексике. Это был его шестой мундиаль в карьере, но кубок над головой он так и не поднял. Почему нынешний турнир многие назвали провалом Роналду и какой след он оставил в истории ЧМ, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"До Криштиану у Португалии не было трофеев"

Фото: FIFA via Getty Images/Ryan Pierse

Шестая попытка Криштиану Роналду выиграть чемпионат мира по футболу оборвалась в 1/8 финала 6 июля: единственный гол Испания забила Португалии уже в добавленное время усилиями Микеля Мерино. Роналду, который в свой 41 год проводил последний мундиаль в карьере, не смог сдержать слез прямо на поле.

Забавно, что на это событие одна из платформ даже принимала ставки, однако многие в итоге остались в дураках. Фанаты сделали прогнозов аж на 5,4 миллиона долларов, но в итоге площадка закрыла событие с вариантом: "нет". Объяснили это тем, что сами слезы были не четко видны, а значит, ставка не сыграла.

За пределами поля Роналду подтвердил журналистам, что ЧМ в США, Канаде и Мексике – последний в его карьере. При этом Криштиану заметил, что может продолжить выступления за сборную, но подумает об этом позже. Клубную карьеру, а он выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, португалец и вовсе завершать не собирается.

При этом не обошлось и без его фирменных речей, многие из которых не обходятся без доли пафоса.





Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии по футболу Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив. <...> Ухожу с чистой совестью, я выложился на полную. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается.

В то же время по ходу нынешнего чемпионата мира Криштиану Роналду не раз подвергался порой жесточайшей критике за свою игру. В его активе три забитых мяча: два в ворота Узбекистана (5:0) и один в 1/16 финала с пенальти в игре против Хорватии (2:1). Однако в других встречах статистика португальца была далекой от идеала.

Все началось со стартового матча турнира против ДР Конго (1:1), за который лидер своей сборной получил от издания Record двойку по пятибальной шкале. При этом многие зарубежные СМИ отметили, что Криштиану просто гулял по полю без какой-либо остроты. Посмеивались после игры с португальцами и фанаты сборной Колумбии (0:0), кричав с трибун: "Где Роналду?" Жестко, но доля правды есть: в этой встрече в активе Криштиану один удар в створ, два попадания в офсайд, ноль обводок и ноль выигранных единоборств наверху.

Португалец, по данным Opta, вообще не создал для партнеров ни одного голевого момента за весь турнир, при этом сам бил по воротам целых 17 раз. При этом за все свои шесть чемпионатов мира Криштиану сыграл на стадиях плей-офф 10 матчей и забил только один гол – тот самый, что с пенальти в ворота хорватов.

Но как и у любой большой звезды, у него есть и абсолютно выдающиеся цифры. Криштиану Роналду – первый футболист в истории, кто забивал на шести чемпионатах мира. К примеру, его вечный конкурент Лионель Месси отличился на пяти. Всего же на мундиалях португалец провел 27 игр (второй показатель в истории ЧМ) и забил 11 голов. Причем самым счастливым для него стал турнир 2018 года в России, где он сумел отличиться четырежды.

Более того, благодаря турниру 2026 года Криштиану отныне – самый возрастной автор дубля на ЧМ (41 год и 138 дней) и самый "пожилой" автор гола в плей-офф первенства планеты (41 год и 147 дней). Более того, Роналду стал первым, кто в таком возрасте провел полный матч в играх навылет (с Испанией, Кришу в тот момент был 41 год и 151 день).

Всего же в сборной Роналду выиграл три трофея – чемпионат Европы 2016 года и две Лиги наций. При этом на чемпионатах мира Криштиану так ничего и не взял: лучший результат его сборной – четвертое место на турнире в Германии в 2006 году.

"Эгоизм"?

Фото: Getty Images/Alex Slitz

Выступление Роналду оставило противоречивые эмоции как у экспертов, так и у звездных болельщиков. К примеру, экс-форвард сборной Англии и эксперт BBC Крис Саттон прямо назвал Криштиану виновником раннего вылета португальцев с ЧМ-2026. По его мнению, CR7 "ходил по полю как дедушка", однако главный тренер сборной Роберто Мартинес все равно не посадил его на скамейку.





Крис Саттон экс-форвард сборной Англии Гонсалу Рамуш играл в 1/8 финала на предыдущем чемпионате мира и сделал хет-трик, когда у главного тренера хватило смелости оставить Роналду в запасе. Прошло четыре года, Криштиану стал на четыре года старше, и посмотрите, что произошло. Из-за него они выступили хуже, чем могли.

Жестко о лидере португальцев в беседе со "Спорт-Экспрессом" выступил и его соотечественник, агент Паулу Барбоза. По его мнению, Криштиану слишком много думает о себе и крайне мало – о команде.

"Криштиану перепутал свои личные амбиции, цели, рекорды с интересами сборной. У него все смешалось... Эгоизм. Он все время отсылает нас в прошлое, напоминает про былые заслуги. Но надо же жить сегодняшним днем! Сравните Роналду с Месси. Лео играет не только на себя, но и на сборную. Приносит ей реальную пользу", – подчеркнул Барбоза.

Однако даже несмотря на противоречивое впечатление от игры Роналду, многие все равно отдали ему должное. Один из таких – бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, который опубликовал в соцсетях трогательное послание Криштиану.





Флойд Мейвезер бывший чемпион мира по боксу Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, – вот из чего рождаются легенды. Огромное уважение за все, что ты дал этому виду спорта. <...> Оставайся таким же великим, чемпион.

Еще один большой фанат португальца – журналист и телеведущий Пирс Морган – в своих соцсетях назвал Роналду не иначе как GOAT. Нет, не "козлом": эта аббревиатура означает "величайший на все времена" (greatest of all time).

"Если Роналду сыграл последнюю игру за Португалию, он уходит с наибольшим количеством матчей за сборные в истории (233), наибольшим количеством голов за сборные (146) и единственным, кто забивал на шести ЧМ. Поздравляю, Криштиану. Ты заставил страну и семью гордиться", – написал Морган.

Мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, который многим известен как Чичарито, написал у себя в соцсетях, что не собирается оценивать вклад Роналду в успех своей команды только по итогам нынешнего чемпионата мира.

"В моей памяти останется игрок, который изменил историю сборной Португалии, помог ей достичь новых высот, которые раньше казались невозможными. Ты вдохновил целое поколение и заставил поверить в то, что пределов не существует. Спасибо за пример. Спасибо за все, Криштиану Роналду", – отметил Чичарито.

Своим мнением поделился и сын фигуриста Евгения Плющенко Александр: в колонке для "Спорт-Экспресса" он заявил, что за Криштиану на нынешнем турнире болело большинство жителей Земли.

"Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира... Хотя не факт, может, он и поедет еще на один, кто знает? <...> Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем. Поэтому несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол", – отметил Плющенко-младший.

При этом спортивный комментатор Константин Генич предположил в своем телеграм-канале, что следующий чемпионат мира, который пройдет в 2030 году, Криштиану Роналду проведет уже в качестве главного тренера сборной Португалии. По его словам, нет вопросов, что это великий игрок, однако его путь в национальной команде завершился закономерно.

