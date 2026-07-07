Новак заявил, что ситуация в экономике полностью контролируема

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ситуация в российской экономике остается полностью контролируемой. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В пресс-службе кабмина отметили, что Новак также поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы.

"Минфину поручено доложить о ситуации на фондовом рынке в контексте реализации федерального проекта "Развитие финансового рынка", – добавили в кабмине.

Владимир Путин ранее заявил, что в России нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. По словам президента, это связано с макроэкономическими условиями и решениями финансово-экономических властей.

Путин также подчеркнул, что власти изначально понимали последствия мер, направленных на снижение инфляции.