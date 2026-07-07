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07 июля, 21:22

Политика

Памятник экс-министру транспорта Старовойту установили на кладбище в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник бывшему министру транспорта России Роману Старовойту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию кладбища.

Появление мемориала на могиле политика приурочено к годовщине его смерти.

Тело Старовойта было найдено в автомобиле на парковке рядом с парком имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья 7 июля 2025 года сразу после освобождения от должности министра транспорта РФ.

Прощание с экс-министром прошло 10-го числа в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента в Москве. На церемонии присутствовали глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также руководители различных ведомств. При этом Владимир Путин не смог посетить мероприятие из-за занятости.

Похороны Старовойта состоялись 11 июля на Смоленском кладбище. В траурной церемонии участвовали родственники и друзья бывшего министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и другие. Всего проститься с политиком пришли около 150–200 человек.

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