Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Похороны бывшего министра транспорта России Романа Старовойта завершились в Санкт-Петербурге. Его гроб опустили в землю на Смоленском кладбище, передает ТАСС.

Церемония началась утром в пятницу, 11 июля. Предполагаемое место захоронения располагается неподалеку от часовни Ксении Петербургской.

Мероприятие посетили родственники и близкие друзья покойного, замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и многие другие. Всего список гостей включил в себя около 150–200 человек.

Среди них в том числе оказалась и девушка Полина, присутствовавшая на месте обнаружения тела бывшего главы Минтранса. Она стояла среди сопровождавших гроб с букетом красных роз.

Тело Старовойта было найдено в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе 7 июля, в тот же день, когда его освободили от должности.

Церемония прощания с экс-министром состоялась накануне, 10 июля, в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве. В ней приняли участие нынешний глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также руководители многих ведомств.

При этом Владимир Путин не смог посетить мероприятие из-за плотного рабочего графика.