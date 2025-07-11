11 июля, 12:26Политика
Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Похороны бывшего министра транспорта России Романа Старовойта завершились в Санкт-Петербурге. Его гроб опустили в землю на Смоленском кладбище, передает ТАСС.
Церемония началась утром в пятницу, 11 июля. Предполагаемое место захоронения располагается неподалеку от часовни Ксении Петербургской.
Мероприятие посетили родственники и близкие друзья покойного, замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и многие другие. Всего список гостей включил в себя около 150–200 человек.
Среди них в том числе оказалась и девушка Полина, присутствовавшая на месте обнаружения тела бывшего главы Минтранса. Она стояла среди сопровождавших гроб с букетом красных роз.
Тело Старовойта было найдено в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе 7 июля, в тот же день, когда его освободили от должности.
Церемония прощания с экс-министром состоялась накануне, 10 июля, в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве. В ней приняли участие нынешний глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также руководители многих ведомств.
При этом Владимир Путин не смог посетить мероприятие из-за плотного рабочего графика.
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