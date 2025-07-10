Песков: график Путина не предполагает посещения прощания со Старовойтом

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, что главы государства не было на прощании с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, поскольку на этот день у него был другой рабочий график.

"Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были", – подчеркнул пресс-секретарь.

7 июля Старовойта освободили от должности. В тот же день тело экс-министра обнаружили в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья. Основная версия произошедшего – самоубийство.

Церемония прощания со Старовойтом проходила в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в столице. В ней приняли участие недавно занявший должность главы Минтранса Андрей Никитин, заместители председателя правительства РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Также присутствовали руководители Минпромторга, Минсельхоза, Минцифры и Минэкономразвития Антон Алиханов, Оксана Лут, Максут Шадаев и Максим Решетников соответственно, а также министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Путин направил на церемонию венок, который установили в зале прощания.