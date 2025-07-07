РИА Новости: экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

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Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, все произошло в подмосковном Одинцове. Однако, по данным телеграм-канала SHOT, Старовойт покончил с собой у себя дома в поселке в Мякинине.

Сообщается, что на чиновника мог дать показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ставший фигурантом дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенного АО "Корпорация развития Курской области" и предназначенного для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

В понедельник, 7 июля, Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта России. Этот пост он занимал с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Исполняющим обязанности главы Минтранса России назначен Андрей Никитин, который в феврале этого года стал заместителем министра транспорта. До этого он занимал пост губернатора Новгородской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию про отставку Старовойта, не связал кадровые перестановки с утратой доверия. Назначение Никитина он объяснил позицией Путина, который считает, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению задач, поставленных перед ведомством.

