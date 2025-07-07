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07 июля, 13:06

Политика

В Кремле объяснили отставку Старовойта с поста главы Минтранса

Фото: kremlin.ru

Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России не связана с утратой доверия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В письменном указе президента нет формулировки про утрату доверия, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Назначение Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса Песков объяснил позицией Путина, который считает, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению задач, поставленных перед ведомством.

Никитин в феврале был назначен заместителем министра транспорта. Тогда Путин освободил его с должности губернатора Новгородской области, которую он занимал с 2017 года.

Президент указом освободил Старовойта от должности министра транспорта 7 июля. Он занял этот пост в мае 2024 года. До этого был губернатором Курской области.

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