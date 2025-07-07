Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

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Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Это следует из указа, который подписал президент РФ.

Документ вступил в силу с того момента, когда он был подписан, то есть с понедельника, 7 июля. Старовойт занял этот пост в мае 2024 года. До этого был губернатором Курской области.

Ранее Путин освободил Юрия Борисова от должности главы "Роскосмоса". Вместо него гендиректором госкорпорации был назначен Дмитрий Баканов, который в период с августа 2019 года был директором департамента цифровой трансформации в Минтрансе, а в 2022-м – заместителем министра транспорта России.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля не было претензий к работе Борисова. Он объяснил кадровые перестановки ротацией.

Спустя время Путин назначил Борисова своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

