Путин назначил Борисова своим спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

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Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Юрия Борисова, который ранее занимал пост главы "Роскосмоса". Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовой информации.

Президент РФ отдельным указом отстранил от этой должности исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

Путин освободил Борисова от должности главы "Роскосмоса" 6 февраля. Вместо него гендиректором госкорпорации стал Дмитрий Баканов, который в период с 2011 по 2019 год возглавлял компанию "Спутниковая система "Гонец".

В августе 2019 года Баканов был назначен директором департамента цифровой трансформации в Минтрансе, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, у государства не было претензий к работе Борисова. Он объяснил, что смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.

