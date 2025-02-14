Заместители гендиректора "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заместители гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов и Александр Блошенко покинули госкорпорацию по решению нового гендиректора Дмитрия Баканова, передала пресс-служба организации.

Баканов принял ряд кадровых решений, целью которых является адаптация состава управленческой команды корпорации под стоящие перед отраслью цели и задачи. В частности, Ельчанинов ушел со своего поста в связи с переходом на новое место работы, а Блошенко был отправлен в отставку по соглашению сторон.

Вместе с тем были назначены новые руководители головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и производства научных спутников "НПО Лавочкина". С ними были подписаны краткосрочные контракты.

Сергей Коблов покинул пост главы первой из указанных организаций в связи с завершением своего контракта. Исполняющим его обязанности назначили Василия Титова, который был одним из его заместителей.

Исполняющим обязанности генерального директора второй организации также стал заместитель ее бывшего руководителя Олег Кем. Уточняется, что в госкорпорации он работал более 10 лет. Именно он курировал разработку и экспликацию автоматических космических комплексов.

Владимир Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Баканов, который в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта России.

При этом, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у государства не было претензий к работе Борисова. По его словам, смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.