"Роскосмос" заявил об изменениях в экипажах МКС на 2025–2026 годы

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Госкорпорация "Роскосмос" в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с NASA провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. Об этом организация сообщила в телеграм-канале.

Космонавт-испытатель Олег Платонов был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года.

Кроме того, вместо Платонова осенью 2025 года в 74-ю длительную экспедицию отправится американец Кристофер Уилльямс. Вместе с ним на "Союзе МС-28" полетят Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Астронавта Олега Артемьева включили в миссию Crew-12. Его экипаж отправится на корабле Crew Dragon в первом полугодии 2026 года.

Также в основной экипаж МКС-75 вместо Сергея Корсакова назначена Анна Кикина, место которой, в свою очередь, займет Анил Менон Самойленко. Команда "Союза МС-29" отправится летом 2026 года вместе с Петром Дубровым.

Между тем 6 февраля Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы госкорпорации "Роскосмос". Его место занял Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ, а также в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

На фоне этого космическое агентство США NASA сообщило, что в курсе замены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжает совместную работу с международными партнерами.