Запуск модуля российской орбитальной станции запланирован на конец 2027 года

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Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) намечен на декабрь 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генконструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам, академика РАН Владимира Соловьева.

В России активно разрабатывается проект орбитальной станции. По утвержденному плану запуск станции на околоземную орбиту должен состояться в период с 2027 по 2033 год.

Стоимость проекта превышает 600 миллиардов рублей. Четвертая часть от этой суммы будет использована в течение первых трех лет.

Кроме того, до 2030 года запустят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, которые вместе с НЭМ должны стать ядром станции. Затем, до 2033 года, специалисты проведут расширение станции, состыковав два модуля.

Между тем экспедиции российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях "Союз МС" продлят с 6 месяцев до 7–9. По данным "Роскосмоса", это поможет сэкономить один корабль за два года.

Кроме того, госкорпорация предусмотрела два полета астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и три полета космонавтов "Роскосмоса" на кораблях Crew Dragon.