"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого крупного айсберга

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация" Роскосмос "

"Роскосмос" выложил в своем телеграм-канале снимок самого большого в мире айсберга А23а, который надвигается на британский остров Южная Георгия, расположенный на юге Атлантического океана.

Снимок был сделан со спутника "Метеор-М". По информации ведомства, площадь айсберга составляет 3 672 квадратных километров, а вес – около 1 триллиона тонн. Как утверждает "Роскосмос", он начал дрейфовать в Южном океане.

Долгое время осколок ледника представлял собой замороженный остров, но в 2023 году он начал двигаться со скоростью более 150 километров в месяц.

Однако теперь ученые предупреждают, что самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс утверждает, что это может повлиять на местную фауну и маршруты торговых и рыболовных судов.

