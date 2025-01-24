CNN: самый большой в мире айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия

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Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, пишет CNN со ссылкой на океанографа Британской антарктической службы Эндрю Майерса.

Пока айсберг не движется прямо к острову, но такая вероятность сохраняется, учитывая течения. Приближение плавающей ледяной глыбы площадью 3 672 квадратных километра может повлиять на местную фауну и маршруты торговых и рыболовных судов.



Айсберг, на котором когда-то находилась советская сезонная база "Дружная-1", откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, но впоследствии он сел на мель в южной части моря Уэдделла.

Долгое время осколок ледника представлял собой замороженный остров, но в 2023 году он начал двигаться со скоростью более 150 километров в месяц.

Ранее Владимир Путин заявил, что таяние вечной мерзлоты формирует риски для российских прибрежных регионов и городов, включая Санкт-Петербург.

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