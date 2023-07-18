Крупнейший на Земле айсберг проснулся спустя 30 лет и начал плыть к Антарктиде

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Крупнейший на Земле айсберг А23а, севший на мель 30 лет назад, начал двигаться со скоростью более 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Сотрудники Центра ледовой и гидрометеорологической информации заявили, что наблюдают за движением этого айсберга, где когда-то находилась советская сезонная научная база "Дружная-1". Сейчас ледник следует в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

По данным исследователей, айсберги способны нести потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов. В этой связи ученые на регулярной основе отслеживают их передвижения. В Национальном ледовом центре США уже подчеркивали, что айсберг А23а является крупнейшим в мире. Его площадь составляет порядка 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

В 1986 году ученые выявили откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На месте происшествия образовались три огромных айсберга, на одном из которых как раз и находилась сезонная база "Дружная-1". Уже феврале 1987-го сотрудники института высадились на ледник и эвакуировали оборудование.

Впоследствии крупнейший из айсбергов сел на мель недалеко от южной окраины подводной банки Беркнера, которая дислоцируется в южной части моря Уэдделла, севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На этом фоне долгое время ледник представлял собой замороженный остров.

В ААНИИ добавили, что будущее А23а зависит от разных моментов. На его движение способно повлиять течение, выступы подводного рельефа и метеорологические факторы. Однако, продолжили ученые, в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены – он будет вынесен на чистую воду. Согласно прогнозам, это может произойти уже в 2023 году.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что комплекс ледников в Западной Антарктиде растает и увеличит уровень мирового океана в XXII веке. Он уточнил, что в худшем случае уровень океана может подняться до пяти метров из-за влияния "всех факторов". Речь идет в том числе о воздействии человека и тепловом расширении воды.

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