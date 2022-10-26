Температура на Земле может вырасти к 2100 году на 2,5 градуса – ООН

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Температура на Земле может вырасти к 2100 году на 2,5 градуса из-за выбросов парниковых газов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Отмечается, что согласно текущим прогнозам, к 2030 году объем выбросов увеличится на 10,6% по сравнению с уровнем 2010 года.

Исполнительный секретарь РКИК Саймон Стил пояснил, что тенденция на снижение выбросов до 2030 года свидетельствует о том, что страны добились некоторого прогресса в этом году.

"Но мы по-прежнему не достигли требуемых масштабов и темпа сокращения выбросов, которые позволят двигаться к миру, где температура повысится не более чем на 1,5 градуса Цельсия. Чтобы не свернуть с этого пути, правительства стран должны усилить свои программы в сфере окружающей среды и реализовать их в течение следующих восьми лет", – пояснил исполнительный секретарь РКИК.

Стил призвал руководство стран принять участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте с 6 по 18 ноября.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что климатические изменения могут привести к образованию в Московской области степной зоны.

Эксперт полагает, что таким образом природа будет адаптироваться к изменениям климата.

В свою очередь, климатолог Михаил Юлкин не исключил, что в будущем в столице могут наблюдаться периоды 40-градусной жары. К этому, по мнению специалиста, приведет воздействие человека на климат.



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