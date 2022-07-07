Зимы в Москве стали заметно теплее и дождливее с 90-х годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура воздуха зимой в Москве за последние 30 лет увеличилась почти на два градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, на 10% увеличилось количество дождей.

Синоптик подчеркнул, что в России ввели новые климатические нормы – понятие "температурная аномалия" актуализировали с учетом изменения климата за последние три десятка лет.

"В Москве среднегодовая температура повысилась очень существенно – на 1,3 градуса. Наиболее заметно повысилась зимняя температура. Если она в предшествующее 30-летие с 1 декабря по 28–29 февраля составляла минус 7,7 градуса в Москве, то сейчас – минус 5,8 градуса", – пояснил Вильфанд.

Он добавил, что средняя летняя температура в столице за этот период времени увеличилась на 1,1 градуса, весенняя – на 1 градус, осенняя – на 0,8 градуса. Из-за того что температура стала выше, московские зимы стали также заметно дождливее.

Ранее Вильфанд рассказал, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки.

Он отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Кроме того, между стенами происходит передвижение воздушных масс.

