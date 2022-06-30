Москвичам пообещали засушливый июль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Июль в Центральной России в этом году будет на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Также ожидается дефицит осадков.

В Москве ночью в течение месяца в среднем ожидается 13,5 градуса, днем – 23,1 градуса. Недобор по дождям может составить 40–60%, то есть вместо положенных в столице 94 миллиметров осадков прогнозируется только половина. Синоптик подчеркнул, что температура воздуха в течение месяца будет неоднородной.

"Наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля (+4 градуса), во второй десятидневке аномалия сократится до ничтожных +0,5, а период с 20 по 30 июля, в целом, температура будет соответствовать средним показателям метеостатистики", – пояснил Тишковец.

Он также рассказал, что июнь в столице завершается с превышением среднемесячной температуры воздуха над климатической нормой на 1,6 градуса.

За месяц в городе выпало 42 миллиметра осадков или 56% от положенного месячного объема. Ожидается, что второй месяц лета поддержит такие тенденции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов. Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

До этого синоптик сообщил, что с четверга, 30 июня, в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары.

Вильфанд отметил, что уровень пожарной опасности был повышен до четвертого впервые в 2022 году, однако, по его словам, он не является чрезвычайным.

