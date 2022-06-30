В Гидрометцентре сообщили о начале купального сезона на всех курортах РФ

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Вода в море прогрелась выше 20 градусов даже в Калининграде, из-за чего можно говорить о начале купального сезона на всех курортах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В Калининграде жаркая погода привела к тому, что температура воды <...> составляет 22 градуса, это выше, чем на курортах Крыма", – сказал метеоролог.

Так, в Евпатории, Алуште и Феодосии температура воды не превышает 21 градус. Между тем наиболее теплое море сейчас на курортах Краснодарского края: в Сочи, Туапсе и Геленджике вода прогрелась до 23 градусов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не купаться на южном побережье Крыма из-за несоответствия показателей качества воды нормативам. Причиной плохой воды называются обильные осадки у побережья Алушты и Севастополя.

