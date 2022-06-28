Москвичей предупредили о новой волне тридцатиградусной жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары, сообщил "Московскому комсомольцу" глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Так, с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день. Таким образом, новая волна тридцатиградусной жары ожидается с 2 июля вплоть до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.

При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московские водоемы прогрелись до 24 градусов. Специалист добавил, что спасаться от изнуряющей жары лучше всего вблизи водоемов, в лесу или на дачных участках.

По его словам, во вторник, 28 июня, антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии. В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он.

Синоптик добавил, что жара 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.

