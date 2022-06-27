Москвичам рассказали, когда начнет спадать жара

В Москве во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на 5 градусов по сравнению с понедельником. Будет 26–28 градусов", – рассказал Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что в среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов.

При этом синоптик добавил, что жара до плюс 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник в Москве ожидается жаркая малооблачная погода, температура воздуха может побить рекорд, достигнув отметки в 34 градуса.

До этого в Росгидрометцентре сообщили, что во вторник температура воздуха в Москве снизится из-за смены антициклонов. Днем она составит 24–29 градусов, а ночью – 9–14 градусов. Похолодание продолжится и в среду: температура опустится до 22–27 градусов.

