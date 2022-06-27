В Росгидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара в Москве пойдет на спад 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, температура днем во вторник будет 24–29 градусов, а в ночь со вторника на среду – 9–14 градусов. В свою очередь, дневная температура в среду понизится до 22–27 градусов. Макарова пояснила, что это будет связано со сменой антициклонов.

Также днем в четверг, 30 июня, температура будет 23–28 градусов. Предварительный прогноз на первые дни июля – 25–30 градусов.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.

