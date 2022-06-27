В Росгидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жара в Москве пойдет на спад 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, температура днем во вторник будет 24–29 градусов, а в ночь со вторника на среду – 9–14 градусов. В свою очередь, дневная температура в среду понизится до 22–27 градусов. Макарова пояснила, что это будет связано со сменой антициклонов.
Также днем в четверг, 30 июня, температура будет 23–28 градусов. Предварительный прогноз на первые дни июля – 25–30 градусов.
Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.
Улицы Москвы проливают водой
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