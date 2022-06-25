Меры безопасности усилены на водоемах Москвы из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице усилен контроль безопасности на городских водоемах из-за жаркой погоды. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде", – подчеркнул представитель мэрии.
Особенный контроль осуществляется на Москве-реке, Строгинской пойме и Чистом заливе. Кроме того, спасатели дежурят в Серебряном Бору и на Химкинском водохранилище.
Как подчеркнул Петр Бирюков, безопасность отдыхающих обеспечивают 113 человек из спасательной службы города (в обычное время – более 70 сотрудников). В столице запущены 25 поисково-спасательных станций.
Для безопасного купания в Москве подготовлены 13 зон отдыха. Все оборудованные водоемы предварительно обследовали водолазы.
В Мосприроде ранее напомнили главные правила поведения на водоемах в летний сезон. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже 18 градусов, а воздуха – 20–25 градусов. Не следует заходить в воду и сразу после употребления пищи.
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