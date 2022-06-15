Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антоном Кульбачевским

В Мосприроде напомнили главные правила поведения на водоемах в летний сезон.

"Помните, что одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже 18 градусов, а воздуха – 20–25 градусов", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Москвичам рекомендовали не купаться ранее чем через полтора часа после употребления пищи. Кроме того, в воду следует входить аккуратно. Сначала нужно погрузиться по пояс, остановиться и быстро окунуться с головой, потом уже можно плыть.

В Мосприроде подчеркнули, что не следует оставлять ребенка одного рядом с водоемом.

Если произошло ЧП, необходимо обратиться к врачам или спасателям, дежурящим в зоне отдыха. При несчастном случае на водоеме следует незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 101.

Ранее жителям столицы напомнили о правилах при проведении пикников на природе. Москвичам сообщили, что разводить огонь в городских зонах отдыха можно лишь в специально отведенных пикниковых местах. Благодаря такой мере удастся предотвратить неконтролируемых возгораний на природных территориях.

Однако, если возгорание все же произошло, следует не пытаться тушить его самостоятельно, а как можно оперативнее обратиться в пожарную службу.

