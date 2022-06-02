Москвичам напомнили об опасности купания в фонтанах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Купание в фонтанах может привести к получению травмы. Также это негигиенично, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что солнечные дни приятнее проводить рядом с фонтанами, однако купаться в них не стоит.
"Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму", – говорится в сообщении.
В комплексе подчеркнули, что чаши регулярно промывают, а воду меняют. Однако в воду попадают атмосферные осадки и пыль, там купаются птицы. Кроме того, жара способствует размножению бактерий.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на юге России купальный сезон можно будет открывать уже в ближайшие дни. По его словам, к этому времени температура воды прогреется до 20 градусов. В Центральной России, по словам Тишковца, вода будет комфортной для купания в реках и озерах в середине июня.
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