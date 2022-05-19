Пляжную зону с бассейнами у Северного речного вокзала откроют 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зона отдыха с бассейнами на территории Северного речного вокзала начнет работать с 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 30-го числа открывается этот комплекс отдыха, который уже полюбился тысячам москвичей. Особенно тем, кто живет в непосредственной близости от Северного речного вокзала", – заявил он.

Ликсутов выразил уверенность, что в Москву скоро придет теплая летняя погода.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об открытии в Москве к летнему сезону 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы. Предполагается, что подготовка к летнему сезону будет завершена до 25 мая.