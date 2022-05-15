Больше 100 пляжей откроются в Подмосковье этим летом

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118 пляжей и 84 пикниковых зоны будут работать в Подмосковье предстоящим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по туризму Московской области.

"В летнем сезоне в Подмосковье откроются 118 пляжей, в том числе пляж реки Волкуши в Лыткарино, пляж в Сестрорецком парке в городском округе Клин и так далее", – отметили в ведомстве.

Кроме того, для посещения граждан будут доступны 182 парка, 300 усадеб и 218 летних кафе. Для организованного отдыха взрослых работают 86 санаториев, а дети смогут отправиться более чем в 100 лагерей.

Ранее стало известно, что 11 столичных зон отдыха у воды проверит Роспотребнадзор перед началом купального сезона. В их числе "Серебряный бор – 2", "Школьное озеро", "Тропарево", пляж "Левобережный", "Путяевский пруд – 1" и другие зоны отдыха. Специалисты возьмут пробы воды в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок.

