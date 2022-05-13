11 водоемов столицы проверят перед началом купального сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице перед началом купального сезона специалисты проверят 11 зон отдыха у воды, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время к приемке представлены 11 зон отдыха с купанием: "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", пляж "Левобережный", "Озеро Белое", "Путяевский пруд – 1", "Мещерское" и "Большой Садовый пруд", – говорится в сообщении.

Уточняется, при обследовании зон отдыха специалисты возьмут пробы воды в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок. Образцы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в течение всего летнего периода специалисты следят за зонами отдыха. Они проверяют их санитарное состояние, контролируют работу объектов торговли и общепита, проводят отбор проб воды и песка.

Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону появятся 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы. Предполагается, что подготовка к летнему сезону будет завершена до 25 мая.

До этого сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в Серебряном Бору, парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.

Как рассказали в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.

