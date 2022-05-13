11 водоемов столицы проверят перед началом купального сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице перед началом купального сезона специалисты проверят 11 зон отдыха у воды, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
"В настоящее время к приемке представлены 11 зон отдыха с купанием: "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", пляж "Левобережный", "Озеро Белое", "Путяевский пруд – 1", "Мещерское" и "Большой Садовый пруд", – говорится в сообщении.
Уточняется, при обследовании зон отдыха специалисты возьмут пробы воды в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок. Образцы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в течение всего летнего периода специалисты следят за зонами отдыха. Они проверяют их санитарное состояние, контролируют работу объектов торговли и общепита, проводят отбор проб воды и песка.
Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону появятся 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы. Предполагается, что подготовка к летнему сезону будет завершена до 25 мая.
До этого сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в Серебряном Бору, парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
Как рассказали в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.
Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: