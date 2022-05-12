Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице к летнему сезону появится 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы. Предполагается, что подготовка к летнему сезону будет завершена до 25 мая.

Так, зона отдыха с купанием появится по адресу 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8. Это Головинские пруды в усадьбе Михалково. Зона отдыха без купания откроется в Нижнекаменском пруду в Крюкове (17-й микрорайон, ЗелАО).

Кроме того, зоны отдыха заработают возле пруда в Ясном проезде, в сквере в Гольянове, в Новокосинском парке, в парке "Дубки", в парке "Грачевка", в сквере у кинотеатра "Баку", в парке "Ходынское поле", в парке Северного речного вокзала, около пруда на реке Трешне (деревня Юрово, поселение Кленовское, ТиНАО), у пруда на реке Каменке (деревня Елизарово, поселение Первомайское, ТиНАО), в "Десна-ленде" на реке Десне (деревня Десна, поселение Десеновское, ТиНАО).

В указанных местах были проведены работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, территории возле воды благоустроили.

Ранее сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в Серебряном Бору, парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.

Как рассказали в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.

