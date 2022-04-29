Где в Москве можно легально пожарить шашлыки

Несмотря на переменчивую погоду, горожане готовятся к праздничным пикникам на свежем воздухе. Рассказываем, где в Москве можно легально пожарить шашлык и не нарваться на штраф.
Мест достаточно
Устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Всего в столице около 150 точек, где для отдыхающих установлены столы, лавочки, противопожарные мангалы, ящики для песка и мусорные урны. В некоторых локациях имеются даже навесы и беседки.
Помимо этого, во многих местах есть прокат необходимого оборудования, кафе, туалеты и бесплатный Wi-Fi. Занимать площадки лучше утром, потому что желающих провести время на свежем воздухе (особенно в солнечную погоду) всегда много. За доплату можно арендовать беседку или шатер.
Больше всего площадок в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке. Подобрать подходящее место можно с помощью интерактивной карты.
За что могут оштрафовать
Готовить еду на открытом огне в не приспособленных для этого местах запрещено. За нелегальный шашлык могут выписать штраф на сумму до 5 тысяч рублей. Такое же наказание грозит за поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других материалов, которые могут загореться в парке или в лесу.
- с любого телефона – 112;
- с мобильного – 101;
- с городского – 01, 101.
Во время звонка необходимо сообщить пожарным обо всех деталях возгорания: как быстрее всего добраться до места, есть ли там люди и так далее.
Сотрудники МЧС постоянно патрулируют "народные" места для пикников и наказывают нарушителей. Особенно часто их можно встретить в "шашлычную" погоду.
Любителям алкогольных напитков стоит помнить, что выпивать в общественных местах также не разрешается. Санкции за распитие спиртного – от 500 до 1 500 рублей. То же самое касается наркотических и психотропных веществ: от 4 до 5 тысяч рублей штрафа или административный арест до 15 суток.
На особо охраняемых природных территориях, к которым относится большинство парков столицы, запрещено выгуливать собак, собирать растения, повреждать деревья и кустарники, передвигаться на машине или мотоцикле, разорять гнезда и норы животных. Также в подобных местах нельзя находиться с оружием, рогатками, сачками и другими приспособлениями для отлова и отстрела.
Что еще взять с собой
Всем любителям пикников не стоит забывать, что после себя необходимо убраться: для этого просто нужно заранее подготовить пакет и сложить туда перед уходом весь мусор. "Безнаказанно можно сжечь бумагу и какие-то деревянные щепки, а пластик и бутылки – ни в коем случае. Выбросить мешок с мусором можно в ближайший контейнер для отходов, это не сложно", – подчеркнул Гринин.
Он напомнил, что за загрязнение природных территорий бытовыми отходами полагается штраф от 1 до 2 тысяч рублей.
Еду на пикник лучше брать в сумке-холодильнике. Овощи и зелень стоит вымыть заранее, а также запастись одноразовой посудой и водой для мытья рук. И, конечно, стоит купить уголь для мангала, а в случае неблагоприятного прогноза погоды взять с собой про запас теплые вещи и зонтик или дождевик.