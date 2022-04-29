Где в Москве можно легально пожарить шашлыки

Несмотря на переменчивую погоду, горожане готовятся к праздничным пикникам на свежем воздухе. Рассказываем, где в Москве можно легально пожарить шашлык и не нарваться на штраф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Мест достаточно

Устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Всего в столице около 150 точек, где для отдыхающих установлены столы, лавочки, противопожарные мангалы, ящики для песка и мусорные урны. В некоторых локациях имеются даже навесы и беседки.

Помимо этого, во многих местах есть прокат необходимого оборудования, кафе, туалеты и бесплатный Wi-Fi. Занимать площадки лучше утром, потому что желающих провести время на свежем воздухе (особенно в солнечную погоду) всегда много. За доплату можно арендовать беседку или шатер.

Больше всего площадок в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке. Подобрать подходящее место можно с помощью интерактивной карты.

За что могут оштрафовать

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Готовить еду на открытом огне в не приспособленных для этого местах запрещено. За нелегальный шашлык могут выписать штраф на сумму до 5 тысяч рублей. Такое же наказание грозит за поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других материалов, которые могут загореться в парке или в лесу.



с любого телефона – 112;

с мобильного – 101;

с городского – 01, 101.

Во время звонка необходимо сообщить пожарным обо всех деталях возгорания: как быстрее всего добраться до места, есть ли там люди и так далее.

Если огонь вышел из-под контроля, то можно попробовать потушить его самостоятельно. Для этого понадобятся ветки деревьев (не сухие) или земля, которой можно засыпать пламя. В ином случае нужно вызвать пожарную охрану:Во время звонка необходимо сообщить пожарным обо всех деталях возгорания: как быстрее всего добраться до места, есть ли там люди и так далее.

Сотрудники МЧС постоянно патрулируют "народные" места для пикников и наказывают нарушителей. Особенно часто их можно встретить в "шашлычную" погоду.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" На оборудованных площадках предусмотрено все, чтобы не было пожаров. Часто они располагаются на твердых бетонных или асфальтированных площадках. При этом под мангалом не должно быть сухой травы и прочего горючего материала. Кроме того, всегда нужно иметь под рукой воду.

Любителям алкогольных напитков стоит помнить, что выпивать в общественных местах также не разрешается. Санкции за распитие спиртного – от 500 до 1 500 рублей. То же самое касается наркотических и психотропных веществ: от 4 до 5 тысяч рублей штрафа или административный арест до 15 суток.

На особо охраняемых природных территориях, к которым относится большинство парков столицы, запрещено выгуливать собак, собирать растения, повреждать деревья и кустарники, передвигаться на машине или мотоцикле, разорять гнезда и норы животных. Также в подобных местах нельзя находиться с оружием, рогатками, сачками и другими приспособлениями для отлова и отстрела.

Что еще взять с собой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всем любителям пикников не стоит забывать, что после себя необходимо убраться: для этого просто нужно заранее подготовить пакет и сложить туда перед уходом весь мусор. "Безнаказанно можно сжечь бумагу и какие-то деревянные щепки, а пластик и бутылки – ни в коем случае. Выбросить мешок с мусором можно в ближайший контейнер для отходов, это не сложно", – подчеркнул Гринин.

Он напомнил, что за загрязнение природных территорий бытовыми отходами полагается штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Еду на пикник лучше брать в сумке-холодильнике. Овощи и зелень стоит вымыть заранее, а также запастись одноразовой посудой и водой для мытья рук. И, конечно, стоит купить уголь для мангала, а в случае неблагоприятного прогноза погоды взять с собой про запас теплые вещи и зонтик или дождевик.