Москвичам на летней резине посоветовали использовать городской транспорт 20 апреля

Водителям, которые используют летнюю резину, стоит воспользоваться городским транспортом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с погодой, поскольку в Москву "вернется зима" – ожидается снег с дождем, сильный ветер и похолодание.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности более чем на сутки в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 09:00 понедельника.

При этом в этот день в столице может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. В этот день циклон начнет отступать, однако теплее не станет. В ночные часы в некоторых районах образуется гололедица, а температура составит от 0 до плюс 2 градусов.

