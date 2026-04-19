Новости

Новости

19 апреля, 17:19

Политика

Орбан заявил что Украина готова вернуть транзит нефти в обмен на снятие вето с кредита ЕС

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Будапешт не снимет вето на кредит Евросоюза для Украины, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил венгерский политический деятель Виктор Орбан.

По его словам, через Брюссель венгерская сторона получила сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что Венгрия перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

"Нет нефти – нет денег", – подчеркнул Орбан в публикации в соцсети Х.

Он добавил, что Венгрия готова поддержать решение по кредиту, как только поставки нефти будут фактически восстановлены, несмотря на то что страна не участвует в обеспечении этого займа.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский грозился дать контакты венгерского премьера Вооруженным силам Украины (ВСУ), если тот будет и дальше блокировать кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

