14 апреля, 17:09

ЕК отложила выделение Украине первых траншей из 90 млрд евро финансирования

Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Украине первых траншей из 90 миллиардов евро финансирования на второе полугодие 2026 года, заявил представитель ЕК Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе.

Это стало ответом на вопрос, позволит ли поражение венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.

Сейчас с программы еще не снято вето Венгрии и Словакии.

Венгрия блокирует предоставление Украине кредита, поскольку та препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба". Немецкий канцлер Фридрих Мерц при этом обвинял Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский грозился дать контакты венгерского премьера ВСУ, если тот будет и дальше блокировать кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

