Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности в Евросоюзе

Фото: Getty Images/Christina Pahnke - sampics

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза (ЕС). Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Причиной такого заявления стал отказ премьер-министра отменить вето на выделение крупного кредита Украине.

"Орбан нарушает один из основополагающих принципов нашего сотрудничества", – считает Мерц.

По его словам, Орбан "подорвал способность ЕС действовать" и нанес ущерб репутации регионального содружества.

В начале февраля совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Однако свой отказ от участия в предоставлении кредита подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия.

Кроме того, Будапешт пообещал продолжить блокировать предоставление украинской стороне крупного кредита от ЕС, пока Киев препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу "Дружба". Позже блокировку данного кредита со стороны Венгрии подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом, по ее словам, ЕК собирается согласовать его "так или иначе".