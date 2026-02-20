Венгрия заблокировала кредит для Украины из-за остановки транзита нефти по "Дружбе"

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу", – написал дипломат на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В первый раз украинские войска атаковали "Дружбу" в августе 2025 года, приостановив поставки. Возобновить их удалось через пару дней, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели очередной удар. Тогда Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Ситуация повторилась в феврале 2026-го. На фоне этого Еврокомиссия потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода. Тем не менее организация не увидела угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок, указав, что государства располагают достаточными запасами нефти.

Тем временем венгерская нефтегазовая компания MOL заключила соглашения на морские поставки российской горючей жидкости через Хорватию. Первые объемы в обход украинского участка трубопровода могут поступить уже в марте.

Параллельно этому Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Предполагается, что 60 миллиардов пойдут на военные закупки в пользу Киева, еще 30 миллиардов потратят на поддержку украинского бюджета.