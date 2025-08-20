Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Поставки российской нефти в Венгрию, которые были прекращены после украинского удара по нефтепроводу "Дружба", были возобновлены. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, его слова приводит ТАСС.

Дипломат напомнил, что в ночь на 18 августа украинские военнослужащие нанесли с помощью БПЛА удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. В данный момент все работы были завершены. Поставки нефти в Венгрию возобновлены.

"Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения", – сообщил Сийярто.

Также министр подчеркнул, что Венгрия призывает Украину больше не наносить атаки по трубопроводу, который имеет критически важное значение для энергоснабжения страны.

Ранее Сийярто ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге, который попытался оправдать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод "Дружба".

Дипломат отметил, что Сибига ставит интересы своего государства выше всего, призвав помнить, что большая часть электроэнергии, которая поставляется на Украину, поступает из Венгрии.