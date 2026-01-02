Tasnim: протестующие в Иране сожгли Коран и пытались напасть на мечеть

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Протестующие в иранском городе Хамадан сожгли Коран и попытались напасть на местную мечеть. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Инцидент произошел вечером 1 января в районе Садаф. Здесь группа протестующих сожгла несколько религиозных книг, включая Коран. Другая группа митингующих из примерно 20 человек попыталась совершить нападение на городскую мечеть, однако им помешали прибывшие на место полицейские.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне сильного падения курса иранского риала. Местные предприниматели стали призывать других торговцев закрывать свои магазины и присоединяться к движению. Позже к митингам присоединились студенты тегеранских вузов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

