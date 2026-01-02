Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 04:44

В мире
Главная / Новости /

Tasnim: протестующие в Иране сожгли Коран и пытались напасть на мечеть

Протестующие в Иране сожгли Коран и напали на мечеть

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Протестующие в иранском городе Хамадан сожгли Коран и попытались напасть на местную мечеть. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Инцидент произошел вечером 1 января в районе Садаф. Здесь группа протестующих сожгла несколько религиозных книг, включая Коран. Другая группа митингующих из примерно 20 человек попыталась совершить нападение на городскую мечеть, однако им помешали прибывшие на место полицейские.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне сильного падения курса иранского риала. Местные предприниматели стали призывать других торговцев закрывать свои магазины и присоединяться к движению. Позже к митингам присоединились студенты тегеранских вузов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

Ранее в центре Варшавы прошел многотысячный "Марш независимости", традиционно подготовленный националистическими организациями в День независимости Польши. Организаторы марша заявили о примерно 100 тысячах участников.

Между тем в ноябре тысячи протестующих выходили на улицы Белграда, выступив против строительства гостиничного комплекса Trump Tower. В демонстрациях принимали участие студенты. Комплекс планируется построить на месте бывшей штаб-квартиры югославской армии, разрушенной в результате бомбардировок НАТО.

Новости мира: митинг прошел в сербском городе Нови-Пазар после отчисления студентов

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика