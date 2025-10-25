Форма поиска по сайту

25 октября, 15:36

В ФРГ около 4 тысяч человек вышли на митинг из-за высказываний Мерца о миграции

Фото: AP Photo/Francois Walschaerts

Около 4 тысяч человек вышли на митинг, который проходил вечером 24 октября в немецком городе Билефельд после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграционной политике. Об этом сообщает газета Bild.

Призывала граждан выходить на демонстрации под девизом "Мы и есть городской облик!" организация "Билефельдский альянс против правых". При этом журналисты сообщили и об участии в протестах зампреда социал-демократической партии в бундестаге Вибке Эсдар.

На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что немецкое правительство пытается улучшить ситуацию в сфере миграции. Однако, по его словам, проблема сохраняется в "облике городов". Когда Мерца попросили объяснить, что он имеет в виду, то тот порекомендовал обратиться с этим вопросом к своим дочерям.

Данные высказывания спровоцировали критику как со стороны оппозиционных политических фракций и общественности, так и со стороны входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие расценили заявления канцлера ФРГ как "расистские и дискриминационные".

Ранее Мерц заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего. Таким образом политик осудил критику Израиля.

Мерц допустил справедливые негативные комментарии относительно действий израильских властей, однако подчеркнул, что приверженность Германии существованию и безопасности еврейского государства является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ.

