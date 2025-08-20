NYT: слова канцлера Германии Мерца едва не спровоцировали скандал в Белом доме

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Канцлер Германии Фридрих Мерц почти спровоцировал дипломатический скандал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Евросоюза, передает Life.ru со ссылкой на The New York Times.

По данным СМИ, во время закрытых переговоров в Овальном кабинете Белого дома Мерц настаивал, что на время возможной встрее Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского Трамп должен добиться прекращения огня.

"Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня, поэтому давайте работать над этим", – заявил Мерц.

Переговоры, на которых был и Зеленский, прошли в Белом доме 18 августа. После них он допустил, что Украина не будет настаивать на прекращении огня в качестве условия для продолжения переговоров с Россией.

Кроме того, Мерц говорил, что встреча российского и украинского лидеров может состояться в течении двух недель. По его словам, во время переговоров Трамп сделал перерыв, чтобы поговорить с Путиным по телефону, в результате чего была достигнута договоренность о проведении встречи.

