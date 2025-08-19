Трамп назвал встречу с Зеленским и лидерами Евросоюза "очень плодотворной"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Белом доме была очень плодотворной. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social по итогам переговоров.

Трамп подчеркнул, что в ходе встречи обсуждались гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США.

Также американский лидер добавил, что трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины состоится после двусторонней встречи Владимира Путина с Зеленским. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф займутся координацией действий с РФ и Украиной для организации этих встреч.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Заленский в ходе встречи заявил, что "территориальные вопросы" и другие "чувствительные темы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США. Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

После завершения переговоров американский лидер позвонил Владимиру Путину. Во время телефонного разговора лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.