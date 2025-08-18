Трамп допустил вероятность отсутствия достижения урегулирования конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Урегулирование конфликта на Украине может не состояться. При этом достижение также возможно, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По мнению лидера Штатов, удастся ли урегулировать ситуацию путем переговоров, станет понятно в течение одной или двух недель.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось", – сказал Трамп, слова которого передает телеканал Fox News.

При этом, как уточнил глава Белого дома, Москва и Киев являются заинтересованными сторонами, которые хотят заключить сделку. Кроме того, по его словам, в украинском урегулировании нет слишком сложных вопросов.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Овальном кабинете Белого дома 18 августа. Президент США обратил внимание, что этот диалог не станет финальным.

В рамках беседы Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Вместе с тем в ходе встречи представитель СМИ спросил Зеленского, сможет ли он согласиться на территориальные уступки. Президент Украины ответил общими фразами, указав, что Киев поддерживает предложение Штатов о завершении конфликта.

После завершения беседы в формате один на один Трамп и Зеленский приступили к переговорам с европейскими лидерами. Президент США заявил, что по их итогам рассчитывает на заключение договоренностей, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.

