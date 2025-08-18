Трамп: Зеленский может завершить конфликт, отказавшись от Крыма и НАТО

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Украинский президент Владимир Зеленский может почти сразу же завершить конфликт с Россией, отказавшись от претензий на Крым и от вступления в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Никаких претензий на Крым, который был отдан (экс-президентом США Бараком. – Прим. ред.) Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!" – написал Трамп.

Он добавил, что Зеленский, разумеется, может продолжить борьбу, если захочет.

В понедельник, 18 августа, Трамп намерен обсудить с лидером Украины тему территорий при урегулировании конфликта. При этом встречу могут посетить президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По информации СМИ, Трамп может полностью отказаться от какой-либо дальнейшей поддержки Украины, если Зеленский не примет условия Вашингтона. В частности, лидер США планирует оказывать давление на украинские власти, чтобы они заключили мирное соглашение без предварительного прекращения огня.

При этом Россия и США уже договорились о гарантиях безопасности для Украины, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. По его словам, дальнейшие действия зависят от Киева.