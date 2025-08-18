La Vanguardia: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется от его условий

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп может полностью отказаться от какой-либо дальнейшей поддержки Украины, если ее лидер Владимир Зеленский не примет условия США. Об этом говорится в статье издания La Vanguardia.

По информации журналистов, Трамп после общения с лидерами Европы планирует оказывать давление на Зеленского, чтобы тот заключил мирное соглашение без предварительного прекращения огня.

При этом если глава Украины не согласится на такие условия, то он рискует принять участие в еще одной перепалке, наподобие той, которая произошла в Белом доме в феврале этого года. Только в этот раз Зеленский рискует полностью остаться без поддержки США.

В понедельник, 18 августа, Трамп намерен обсудить с Зеленским тему территорий при урегулировании конфликта. При этом встречу могут посетить лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Более того, Трамп заявил о подготовке трехсторонней встречи на высшем уровне между США, Россией и Украиной, которая, согласно данным СМИ, может состояться 22 августа.