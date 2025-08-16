Axios: Трамп хочет провести встречу с РФ и Украиной 22 августа

16 августа, 22:44Политика
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По их информации, глава Белого дома заявил о намерении провести такой саммит во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам встречи на Аляске с Владимиром Путиным.
Однако, считают журналисты, "крупный прорыв" по результатам такого саммита представляется маловероятным.
Между тем встреча Зеленского и Трампа в Белом доме запланирована на 18 августа. К участию, как писали СМИ, также приглашены лидеры европейских стран. Предполагается, что переговорах будет обсуждаться план по урегулированию украинского конфликта.
Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. Как указал глава США Дональд Трамп, есть шанс достичь мирного урегулирования украинского конфликта, но сделка по прекращению огня пока не достигнута.
