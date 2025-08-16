Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 17:12

Политика
NYT: европейские лидеры приглашены на планируемую встречу Трампа с Зеленским 18 августа

Фото: ТАСС/Zuma

Лидеры европейских стран приглашены к участию во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам журналистов, главы государств обсудят план по урегулированию украинского конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на понедельник, 18 августа. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с американским коллегой все детали по завершению конфликта на Украине.

При этом СМИ писали, что глава Белого дома может сделать Зеленского "козлом отпущения" в случае провала усилий со стороны Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса. Как уточнили журналисты, на это указывают слова Трампа о том, что будущий прогресс в заключении мирного соглашения зависит от главы Украины.

Европейские лидеры и Зеленский провели телефонный разговор с Трампом

