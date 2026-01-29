Форма поиска по сайту

29 января, 09:28

Общество

Ракова заявила о росте интереса к креативным специальностям в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных колледжах на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это более 7,5 тысячи учеников, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что чаще всего ребята выбирали направления в сфере дизайна, рекламы и кинопроизводства. Студенты осваивают навыки в современных медиалабораториях и более 70% учебного времени посвящают практической работе над реальными проектами от партнеров-работодателей.

На сегодняшний день творческие профессии можно получить в 18 колледжах Москвы. В связи с растущим спросом в городе строится новый арт-колледж площадью более 50 тысяч квадратных метров с инновационными мастерскими.

Его открытие запланировано на 2028 год, и он сможет принять около 7,3 тысячи будущих специалистов для киноиндустрии, рекламы, дизайна, печатного дела, создания арт-объектов, фотографии и декоративно-прикладного искусства.

Образовательные программы колледжей построены на проектном подходе. Учебные заведения сотрудничают с более чем 660 работодателями из креативного сектора, и их число постоянно растет. Студенты совместно с партнерами решают актуальные бизнес-задачи: разрабатывают дизайн продукции, создают медиаконтент и коллекции одежды, работают над айдентикой брендов, визуальными решениями для мероприятий, музеев и медиа.

Среди партнеров колледжей – такие издания, как "Российская газета", "Вечерняя Москва", мануфактура "Московская игрушка", косметический бренд Librederm, сервис путешествий "Туту.ру" и другие.

Между тем в столичных школах действуют авиастроительные классы, где будущие инженеры углубленно изучают математику, физику и информатику. Кроме того, они осваивают программирование и управляют дронами. Такие классы были созданы в 22 образовательных организациях города.

образованиеобществогород

