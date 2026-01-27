Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве представили два новых дизайна проекта "Моя школа". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные школы смогут самостоятельно выбирать оформление фасадов и интерьеров из нескольких вариантов.

"Мы постарались по-новому подойти к организации пространства, чтобы новая среда способствовала продуктивной учебе, творческому развитию и полноценному отдыху, была дружелюбной и эстетичной", – приводит слова вице-мэра Агентство "Москва".

Ракова напомнила, что масштабная программа реконструкции учебных корпусов началась несколько лет назад. Она позволит городу привести в современный вид все устаревшие школы.

При обновлении первых 55 школ был использован дизайн с бирюзово-салатовыми акцентами. Теперь в программе доступно еще два новых цветовых решения – с оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами.

Отмечается, что внутренние пространства оформят в приглушенных тонах, а яркими акцентами станут акустические панели, мебель и элементы дизайна. Кроме того, в школах появятся современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, а также ИТ-полигоны с наборами для сборки роботов. Откроются дополнительные кружки и секции.

В рекреациях установят удобную мебель и яркие шкафчики для личных вещей, на этажах – питьевые фонтанчики. Также для учеников оборудуют медиатеки, а вместо актовых залов появятся многофункциональные атриумы.

Вместе с этим спортивные залы оснастят специальным паркетом с амортизацией, а обеденные зоны будут организованы по принципу современных кафе. Специалисты обновят спортплощадки, сделают игровые зоны, установят удобные лавочки и дополнительно высадят деревья.

Сергей Собянин ранее осмотрел ход реконструкции здания школы № 218, расположенной на улице Вучетича в Тимирязевском районе столицы. По словам мэра, программа модернизации столичных школ вступила в масштабную фазу. В настоящий период одновременно реконструируется 100 зданий.