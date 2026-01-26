Форма поиска по сайту

26 января, 13:39

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции здания школы № 218, расположенной на улице Вучетича в Тимирязевском районе Москвы.

Мэр напомнил, что программа модернизации столичных школ вступила в масштабную фазу. В настоящий период одновременно реконструируется 100 зданий, построенных более 30 лет назад.

"В этом году будет введено около 100 школ. Желательно, конечно, к 1 сентября", – выразил надежду градоначальник.

По словам главы города, качество и скорость строительных работ имеют первостепенное значение, поскольку некоторые учебные заведения, в которые дети были переведены на время реконструкции, испытывают перегрузки.

"Здесь, в Тимирязевском районе, школа получит вторую жизнь: новый спортзал, новая медиатека, новые светлые классы, новое благоустройство. Школа будет как новенькая и послужит еще десятки лет", – добавил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, полная реконструкция данного образовательного учреждения стартовала в апреле 2025 года. Ожидается, что обновленное здание начнет принимать учащихся уже 1 сентября 2026-го. Оно будет рассчитано на детей с 1-го по 11-е классы.

По плану работы включают обновление фасада, замену инженерных коммуникаций, дверей и окон, а также установку перегородок и нового напольного покрытия. Помещения оснастят новейшим оборудованием и мебелью. Также будет благоустроена территория вокруг школы.

В пресс-службе уточнили, что создание современной образовательной среды для учеников и педагогов осуществляется в рамках программы "Моя школа". В здании оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательский центр и другие пространства для мероприятий, лекций и выставок. Кроме того, планируется создать спортивный и гимнастический залы.

В свою очередь, на территории школы возведут спортплощадку с беговой дорожкой, игровые комплексы и учебно-опытную зону.

Вместе с тем в пресс-релизе указано, что в 2024–2025 учебном году была проведена полная реконструкция 51 школы. В рамках продолжения программы в 2025-м начали обновлять еще несколько десятков учебных зданий, полное завершение работ в которых запланировано на 2026 год.

Ранее стало известно, что с 2024 года в ТиНАО построили 34 образовательных объекта, включая 15 школ и детских садов. Новые объекты возведены за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Например, в одном из жилых комплексов Коммунарки в 2026-м построили и открыли уже 2 школы и 1 сад. В совокупности в них занимаются 2 520 учащихся. Здесь сформированы современные образовательные пространства, а также благоустроена территория, школьные стадионы, игровые и спортивные площадки.

"Новости дня": в районе Богородское построили новую современную школу на 600 мест

мэр Москвыобразованиегород

