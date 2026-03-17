Человеческую ногу нашли при сортировке мусора в Нижнем Тагиле

Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле нашли человеческую ногу во время разбора мусора с конвейера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Находка была завернута в одноразовые пеленки, медицинский пакет и черный пакет для мусора.

"Других фрагментов тела обнаружено не было", – уточнили в пресс-службе.

Сортировку в цехе приостановили и вызвали полицию. Правоохранители забрали найденное для экспертизы и следственных действий.

Ранее в Узловском районе Тульской области правоохранители изъяли у пенсионерки крупный склад боеприпасов. 67-летняя женщина хранила более 580 патронов разных калибров, 2 емкости с охотничьим порохом и части огнестрельного оружия. Среди найденных вещей также числятся предмет, похожий по конструкции на затвор огнестрельного оружия, и комплектующие детали – магазин и капсюли.