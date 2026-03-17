Трое рабочих погибли во время ремонтных работ в колодце в Самарской области

Трое рабочих погибли на территории завода в Новокуйбышевске Самарской области во время ремонтных работ в колодце. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Как уточнили в прокуратуре региона, рабочие умерли при гидроиспытании сетей свежей воды.

Ранее в цехе предприятия "Моторинвест" в Краснинском округе Липецкой области произошло обрушение крыши. Пострадали восемь человек, их достали из-под завалов. Предварительно, причиной стало скопление снега. Также после случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Вместе с тем уточнялось, что семьям пострадавших окажут материальную помощь. Кроме того, по четверым пострадавшим были организованы телемедицинские консультации.